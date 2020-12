Governo | Renzi evoca crisi | Pd avverte ' se Papeete di Natale | si va al voto' Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. () - Matteonon si ferma. L'intervista al Pais in cuiladi, proprio mentre il premier Giuseppe Conte è impegnato nel Consiglio europeo a Bruxelles, segna un upgrade significativo nello scontro. E stavolta sia M5S che Pd intervengono a difesa del presidente del Consiglio. "È irresponsabile attaccare ildi cui si fa parte, per di più da un quotidiano estero, minacciando addirittura unamentre il Consiglio europeo è ancora in corso e l'Italia sta facendo valere le proprie ragioni", sbotta il capodelegazione 5 Stelle, Alfonso Bonafede. "Non solo non è accettabile, ma è irrispettoso nei confronti di tutti gli italiani". Ma la risposta più dura arriva dal Pd. E va dritta al punto. La...