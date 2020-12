Google Maps | inserita l’icona della bici per Milano | segnalati i percorsi ciclabili

(Di venerdì 11 dicembre 2020) “Finalmente anche aoffre le indicazioni sugli itinerari”. L’annuncio è arrivato giovedì sera da un post su Facebook di Pierfrancesco Maran, assessore al Verde e all’Urbanistica. Da ieri, infatti, nell’applicazioneappare anchecletta al fianco delle più classiche, come l’auto e il pedone, quando si cerca un percorso da compiere nel capoluogo lombardo. Una possibilità che era già prevista per diverse altre città europee e che ora può vantare ancheindica iin cui si possono sfruttare le pistema anche quelli tradizionali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

