Golf | European Tour 2020 | Patrick Reed da solo al comando del DP World Tour Championship di Dubai Renato Paratore nelle retrovie

Sul percorso par 72 del Jumeirah Golf Estates di Dubai (Emirati Arabi Uniti) termina anche il secondo round dell'ultimo evento stagionale dell'European Tour. Al culmine del venerdì è Patrick Reed il leader del DP World Tour Championship (montepremi 8 milioni di dollari). L'americano, primo nella Race to Dubai, guida la classifica con lo score di -10 (134 colpi) grazie ad uno splendido round da -8 nel quale ha siglato 9 birdie ed è incappato solamente in un bogey. Alle spalle di Reed spazio ad una pattuglia inglese. Secondo posto momentaneo con -8 per Matthew FitzPatrick, mentre in terza piazza a -7 troviamo Tyrrell Hatton e Laurie Canter.

