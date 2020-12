Gol e “pioggia” di emozioni per la prima al Maradona: “Raggiunto l’obiettivo” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Un gol importante ed emozionante”. Piotr Zielinski può fregiarsi di aver inaugurato il tabellino dello score nella prima serata ufficiale dello Stadio Diego Armando Maradona. Per la prima volta nello stadio dedicato a Diego, il Napoli trova la qualificazione ai sedicesimi di finale dell’Europa League e chiude il girone al primo posto in classifica. Quello che era un vero e proprio spareggio con la Real Sociedad si conclude con un pari (1-1) che gli spagnoli agguantano soltanto nei minuti di recupero. “Sono contento soprattutto per la qualificazione perchè era un nostro obiettivo da centrare. Lo abbiamo voluto fortemente e stasera abbiamo meritato di chiudere primi il Girone. Segnare è sempre un piacere, farlo nello Stadio intitolato a Maradona è ancora più bello. Spero di farne ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Un gol importante ed emozionante”. Piotr Zielinski può fregiarsi di aver inaugurato il tabellino dello score nellaserata ufficiale dello Stadio Diego Armando. Per lavolta nello stadio dedicato a Diego, il Napoli trova la qualificazione ai sedicesimi di finale dell’Europa League e chiude il girone al primo posto in classifica. Quello che era un vero e proprio spareggio con la Real Sociedad si conclude con un pari (1-1) che gli spagnoli agguantano soltanto nei minuti di recupero. “Sono contento soprattutto per la qualificazione perchè era un nostro obiettivo da centrare. Lo abbiamo voluto fortemente e stasera abbiamo meritato di chiudere primi il Girone. Segnare è sempre un piacere, farlo nello Stadio intitolato aè ancora più bello. Spero di farne ...

veniovanni : RT @giannimontieri: Un giorno scriveremo cose come: il primo gol allo stadio Diego Armando Maradona lo realizzò il polacco Zielinski. Tutto… - pmiele0 : RT @giannimontieri: Un giorno scriveremo cose come: il primo gol allo stadio Diego Armando Maradona lo realizzò il polacco Zielinski. Tutto… - giannimontieri : Un giorno scriveremo cose come: il primo gol allo stadio Diego Armando Maradona lo realizzò il polacco Zielinski. T… - sportli26181512 : Cska Sofia-Roma 3-1: Milanese e Smalling fanno sorridere Fonseca. Un ko che non fa male: I giallorossi (già qualifi… - Sig_Ceretti : Ottima sconfitta da parte della #ASRoma. Alcuni Primavera hanno esordito e Milanese ha trovato il suo primo gol. I… -