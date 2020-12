Gli Usa hanno giustiziato il condannato più giovane di sempre (VIDEO) (Di venerdì 11 dicembre 2020) condannato a morte Brandon Bernard, il più giovane nella storia degli Stati Uniti. Aumento nell’ultimo anno delle pene capitali. Eseguita la condanna di Brandon Bernard, già nel braccio della morte. Era stato condannato a soli 19 anni per essere complice di omicidio. Il detenuto è stato giustiziato questa notte in Indiana, dopo che le ultime richieste di clemenza sono state respinte dalla Corte Suprema Usa. Bernard aveva 40 anni ed era stato condannato nel 1999 a soli 19 anni, divenendo cosi il più giovane detenuto ad essere giustiziato in 70 anni. Bernard è stato dichiarato morto il 10 Dicembre alle 21.27 ora locale statunitense (3.27 in Italia), in un penitenziari della città di Terre Haute. La condanna è stata eseguita per un fatto avvenuto nel ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020)a morte Brandon Bernard, il piùnella storia degli Stati Uniti. Aumento nell’ultimo anno delle pene capitali. Eseguita la condanna di Brandon Bernard, già nel braccio della morte. Era statoa soli 19 anni per essere complice di omicidio. Il detenuto è statoquesta notte in Indiana, dopo che le ultime richieste di clemenza sono state respinte dalla Corte Suprema Usa. Bernard aveva 40 anni ed era statonel 1999 a soli 19 anni, divenendo cosi il piùdetenuto ad esserein 70 anni. Bernard è stato dichiarato morto il 10 Dicembre alle 21.27 ora locale statunitense (3.27 in Italia), in un penitenziari della città di Terre Haute. La condanna è stata eseguita per un fatto avvenuto nel ...

SkyTG24 : 'Gli oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non rendere pubblico che sono qui, l'umanità non è ancora pr… - greenMe_it : Il tribunale respinge la proposta di trivellazione dell’Artico di Trump: vincono gli orsi e il clima! - marattin : Quando Trump disse che le elezioni erano truccate, la tv Usa gli tolse l’audio e i social scrissero “informazione f… - GiovaQuez : Zampa su Radio1: 'Auspico che gli spostamenti per il Natale siano ripensati con interventi chirurgici. Credo che bi… - Quinta00876879 : RT @Franco32656300: Noi invece con quasi 900 morti pensiamo di riaprire tutto.?????? Io mi chiedo il senso di fare un Dpcm dietro all'altro pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Usa Covid, Usa: 3 mila morti in un giorno. A Stoccolma ospedali in tilt - Mondo Agenzia ANSA Acqua alta a Venezia: la città è destinata a sparire?

Antonello Pasini e Luca Zaggia rispondono agli interrogativi di “Venezia: il futuro del pianeta”, la nuova produzione originale italiana in onda su National Geographic lunedì 14 dicembre alle 20.55.

Joe Biden e Kamala Harris persone dell’anno per il Time

Il presidente Usa Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris sono le persone dell’anno 2020 secondo Time “per aver cambiato la storia americana” ...

Antonello Pasini e Luca Zaggia rispondono agli interrogativi di “Venezia: il futuro del pianeta”, la nuova produzione originale italiana in onda su National Geographic lunedì 14 dicembre alle 20.55.Il presidente Usa Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris sono le persone dell’anno 2020 secondo Time “per aver cambiato la storia americana” ...