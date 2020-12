"Gli Spietati", quattro Oscar a un film privo di personaggi positivi: il miglior western di Eastwood (Di venerdì 11 dicembre 2020) GLI Spietati In tv, Iris ore 21 Con Clint Eastwood, Gene Hackman e Morgan Freeman. Regia di Clint Eastwood. Produzione USA 1992 Durata: ore 2.10 LA TRAMA In un villaggio del West un gruppo di brutali mandriani sfregia una prostituta che non li ha serviti come s'aspettavano. Le compagne di bordello chiedono l'aiuto dello sceriffo locale (Hackman) che però si limita a un blando richiamo a quegli animali. Le ragazze allora mettono una taglia sulla testa dei bovari e di lì a poco il posto si riempie di pistoleri ansiosi di incassare. Lo sceriffo li caccia tutti usando le cattive maniere.Che vanno dalla tortura ai pestaggi a morte. Uno però (Eastwood) sopravvive ai pestaggi, riesce a fuggire e quando torna salda tutti i conti. PERCHÉ VEDERLO Perché è il miglior western di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) GLIIn tv, Iris ore 21 Con Clint, Gene Hackman e Morgan Freeman. Regia di Clint. Produzione USA 1992 Durata: ore 2.10 LA TRAMA In un villaggio del West un gruppo di brutali mandriani sfregia una prostituta che non li ha serviti come s'aspettavano. Le compagne di bordello chiedono l'aiuto dello sceriffo locale (Hackman) che però si limita a un blando richiamo a quegli animali. Le ragazze allora mettono una taglia sulla testa dei bovari e di lì a poco il posto si riempie di pistoleri ansiosi di incassare. Lo sceriffo li caccia tutti usando le cattive maniere.Che vanno dalla tortura ai pestaggi a morte. Uno però () sopravvive ai pestaggi, riesce a fuggire e quando torna salda tutti i conti. PERCHÉ VEDERLO Perché è ildi ...

