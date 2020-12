Giustizia | l’insostenibile leggerezza dell’accusa

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel giorno della ritrovata unità europea sullo stanziamento dei fondi previsti dal programma conosciuto come Next Generation Eu – 750 miliardi, 209 dei quali destinati all’Italia – due notizie dovrebbero far riflettere più di altre sulla capacità dell’Italia di sapere e poter realmente utilizzare risorse così drammaticamente necessarie a tirarci fuori dalla doppia crisi economica e sanitaria (con gravi implicazioni sociali) nella quale siamo caduti e non soltanto per effetto del Covid. Si tratta delle assoluzioni con formula piena, dopo sette anni di calvario, dell’ex ministro Nunzia De Girolamo accusata nientedimeno che di associazione a delinquere, concussione e abuso di ufficio per una vicenda della sanità beneventana (il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 8 anni) e di Fabio Riva, sul banco degli imputati per bancarotta, rampollo della famiglia espropriata ...