Giulio Regeni, Fico: “Chiudere le relazioni diplomatiche con l’Egitto. Il racconto delle torture è stato agghiacciante” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Come Camera dei deputati manterremo ferma la nostra azione rispetto al chiudere le relazioni diplomatiche con l’Egitto”. Non si muove dalle sue posizioni Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, dopo la drammatica ricostruzione degli ultimi giorni di vita di Giulio Regeni fornita ieri dalla Procura di Roma che ha presentato l’atto di chiusura delle indagini a carico di quattro membri della National Security del Cairo accusati di aver preso parte al rapimento, alla detenzione, alle torture e all’uccisione del ricercatore di Fiumicello. Parlando nel corso di un’intervista ad al-Jazeera, l’esponente del Movimento 5 Stelle ha ammesso che “siamo stati senza dubbio sconcertati da quello che hanno scritto i magistrati della Procura italiana, sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Come Camera dei deputati manterremo ferma la nostra azione rispetto al chiudere lecon”. Non si muove dalle sue posizioni Roberto, presidente della Camera dei Deputati, dopo la drammatica ricostruzione degli ultimi giorni di vita difornita ieri dalla Procura di Roma che ha presentato l’atto di chiusuraindagini a carico di quattro membri della National Security del Cairo accusati di aver preso parte al rapimento, alla detenzione, allee all’uccisione del ricercatore di Fiumicello. Parlando nel corso di un’intervista ad al-Jazeera, l’esponente del Movimento 5 Stelle ha ammesso che “siamo stati senza dubbio sconcertati da quello che hanno scritto i magistrati della Procura italiana, sono ...

mante : La Legion d’onore della Francia all’assassino di Giulio Regeni è passata sui media italiani in un articoletto a pagina 23. - PiazzapulitaLA7 : Ricordiamoci di Giulio Regeni. Tutti quanti. #Piazzapulita #VeritàPerGiulioRegeni @mariocalabresi - LaStampa : I genitori di Giulio Regeni a Conte e Di Maio: “Cosa state facendo per la verità?” - Simone55555r : Ultimora: pm:007 egiziani seguirono Giulio Regeni. - rumpili2 : RT @M49liberorso: Segnalo umilmente che Cuba ha un embargo da decenni mentre l’Egitto fa il cazzo che vuole. Cuba ci manda i medici. In Egi… -