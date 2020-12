Giulia Salemi choc: “Ho dovuto denunciare i miei genitori”, il doloroso racconto al GF Vip (VIDEO) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Giulia Salemi ha confidato di avere denunciato i suoi genitori. Sfogandosi con Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip, la Persiana Power ha parlato del rapporto con mamma e papà, facendo pure una dolorosa confessione sul loro divorzio. GF Vip, “Ho denunciato i miei genitori”, il racconto choc di Giulia Salemi Io ho il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 11 dicembre 2020)ha confidato di avere denunciato i suoi genitori. Sfogandosi con Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip, la Persiana Power ha parlato del rapporto con mamma e papà, facendo pure una dolorosa confessione sul loro divorzio. GF Vip, “Ho denunciato i, ildiIo ho il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

daniela11925 : RT @oocgfvip5: Giulia Salemi: “quando scrivevi 80 voglia disco...” selvaggia Roma: “mparire” Giulia Salemi: “festa in inglese” Stefania: “i… - CheFotoMadonnaa : RT @oocgfvip5: Giulia Salemi: “quando scrivevi 80 voglia disco...” selvaggia Roma: “mparire” Giulia Salemi: “festa in inglese” Stefania: “i… - talktotheriver : RT @oocgfvip5: Giulia Salemi: “quando scrivevi 80 voglia disco...” selvaggia Roma: “mparire” Giulia Salemi: “festa in inglese” Stefania: “i… - gossipnewitalia : GFVIP 5 Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli molto vicini - Mary79374836 : RT @casiftangeles: “Io ci sono Dayane, però mi devi aiutare.” Giulia Salemi sei preziosa -