Giovanni Bia squalificato dall'antidoping come... golfista. Ma il golf non c'entra (Di venerdì 11 dicembre 2020) La prima sezione del Tribunale Nazionale antidoping ha squalificato per due anni Giovanni Bia, ex calciatore tra le altre squadre di Inter, Napoli, Parma, Udinese, Brescia e Bologna, e agente di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 dicembre 2020) La prima sezione del Tribunale Nazionalehaper due anniBia, ex calciatore tra le altre squadre di Inter, Napoli, Parma, Udinese, Brescia e Bologna, e agente di ...

sportli26181512 : Giovanni Bia squalificato dall’antidoping come golfista. Ma il golf non c’entra...: Giovanni Bia squalificato dall’… - Gazzetta_it : Giovanni #Bia squalificato dall’ #antidoping come golfista. Ma il #golf non c’entra - RaiSport : Paradosso #Bia: 2 anni di squalifica da tesserato del #golf. L'ex #calciatore coinvolto in un'indagine dei #Nas nel… -