“Giorgio Manetti? Tasto dolente…” Anna Tedesco di UeD | dopo anni di amicizia | la rivelazione che nessuno si aspettava nemmeno lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 11 dicembre 2020), il ritorno a Uomini e Donne è attesissimo. Si prepara per fare il suo ingresso nello studio di Maria De Filippi e per farlo meglio fare i conti con il proprio passato. Nelle ultime ore, l’ex dama ha pensato bene di riavvolgere il nastro del tempo e affrontare di petto tutto quello che ancora fatica a metabolizzare. Un nuova avventura va iniziata con il giusto spirito di apertura alle novità. Non poteva mancare uno dei ricordi che da mesi ormai accompagna la quotidianità di, ovvero la scomparsa della madre. Un momento molto difficile che ha abbattuto moltissimo il morale e le energie fisiche della dama. Ha raccontato ancora una volta ai suoi fan il tragico momento in cui ha dovuto chiamare il 118. Da quel momento per tre lunghe settimane ha atteso che avvenisse il miracolo.. Con il cuore ...