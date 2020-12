Ginnastica artistica, Angela Andreoli: “Vanessa Ferrari è il mio idolo: ha un talento ineguagliabile” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nuova puntata di Ginnasticomania, il programma a cura di Sport2U in collaborazione di OA Sport dedicato al mondo della Ginnastica artistica. Ai microfoni della nostra Chiara Sani, presente alle Final Six di Napoli, sono intervenuti Angela Andreoli, il piccolo diamante sedicenne della Brixia Brescia, e il Vicepresidente della Federazione, Rosario PItton. “Sono emozionatissima di essere alle Final Six – confida la travista – per me è stata un’esperienza nuova e sono stata molto felice dell’esercizio alla trave che ho fatto”. Angela racconta anche quanto sia grande la sua ammirazione nei confronti di Vanessa Ferrari, suo idolo e punto di riferimento: “Vanessa è sempre stato il mio idolo. Ho anche la fortuna di potermi allenare con lei. A ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nuova puntata di Ginnasticomania, il programma a cura di Sport2U in collaborazione di OA Sport dedicato al mondo della. Ai microfoni della nostra Chiara Sani, presente alle Final Six di Napoli, sono intervenuti, il piccolo diamante sedicenne della Brixia Brescia, e il Vicepresidente della Federazione, Rosario PItton. “Sono emozionatissima di essere alle Final Six – confida la travista – per me è stata un’esperienza nuova e sono stata molto felice dell’esercizio alla trave che ho fatto”.racconta anche quanto sia grande la sua ammirazione nei confronti di Vanessa, suoe punto di riferimento:è sempre stato il mio. Ho anche la fortuna di potermi allenare con lei. A ...

