Gianni Morandi in versione Natalizia: Laura Pausini ci prova? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Oltre che cantante in poco tempo Gianni Morandi è diventato anche fenomeno del web. Morandi al parco (da Instagram)Una sterminata carriera da cantante costellata da infiniti successi, Gianni Morandi è anche capace un grande autoironia, tanto da racimolare un vasto numero di consensi tra i suoi followers storici e più giovani. Morandi ed il Natale Covid Fino a questo momento è stato uno dei pochi artisti che non ha espresso un parere sul Covid e sull’attuale situazione che stiamo vivendo. Ospite alla trasmissione Giletti 102.5, condotta da Massimo Giletti e Luigi Santarelli, il cantante si è espresso circa il distanziamento sociale ed ha anche aperto una parentesi circa cosa potrebbe succedere durante le feste di Natale. “Ammetto che è difficile parlare di questi ... Leggi su kronic (Di venerdì 11 dicembre 2020) Oltre che cantante in poco tempoè diventato anche fenomeno del web.al parco (da Instagram)Una sterminata carriera da cantante costellata da infiniti successi,è anche capace un grande autoironia, tanto da racimolare un vasto numero di consensi tra i suoi followers storici e più giovani.ed il Natale Covid Fino a questo momento è stato uno dei pochi artisti che non ha espresso un parere sul Covid e sull’attuale situazione che stiamo vivendo. Ospite alla trasmissione Giletti 102.5, condotta da Massimo Giletti e Luigi Santarelli, il cantante si è espresso circa il distanziamento sociale ed ha anche aperto una parentesi circa cosa potrebbe succedere durante le feste di Natale. “Ammetto che è difficile parlare di questi ...

RaiTre : «Sono felicissimo e onoratissimo di essere qui e adesso assieme a Massimo.» #GiulianoSangiorgi #quieadesso: questa… - candemet8992 : Non che mettete un po' di Gianni Morandi così fate contento Tommaso che conosce e canta tutte le canzoni #GFVIP - candemet8992 : 'Non ho barato né bluffato mai E questa sera ho messo a nudo la mia anima Ho perso tutto ma ho ritrovato me Uno su… - FACE_official : Gianni Morandi - Non Son Degno Di Te (1964) - eddys6 : RT @RobertoArduini1: Questa notte abbiamo fatto gli auguri a modo nostro al grande Gianni Morandi. La mia mamma e mia sorella erano le s… -