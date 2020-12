Gianluigi Nuzzi | vaccino covid-HIV “Tirato dentro in questa polemica | non ci casco”

AndreaMarano11 : Piazzapulita, Valentina Petrini parla di fake sul covid e attacca Mediaset - generacomplotti : RT @gayburg: Gianluigi Nuzzi grida al complotto - gayburg : Gianluigi Nuzzi grida al complotto - capulliarianna : Ho appena letto che Gianluigi Nuzzi, sedicente giornalista d’inchiesta, ha posto un dubbio sul fatto che «il vaccin… - GiusCandela : In questo video Nuzzi spiega e prova contestualizzare. Giusto darne spazio perché quel post, sicuramente poco riusc… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluigi Nuzzi

La7

Sui profili social di Selvaggia Lucarelli è spuntato un post contro Gianluigi Nuzzi e un suo recente commento. Secondo la giornalista, ...«Oltre 30 anni di ricerche nessun vaccino per l’HIV. In meno di 1 anno è pronto il vaccino Covid». Scintille tra Nuzzi e Lucarelli via ...