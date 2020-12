Giacomo Urtis, il suo ex fidanzato è famosissimo: perchè si sono lasciati? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giacomo Urtis è un inquilino del GF Vip e in molti si chiedono i dettagli della sua vita privata: ha avuto un fidanzato molto famoso. Giacomo Urtis è uno degli ultimi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip e ha fatto sicuramente parlare molto di sé. Noto per essere il chirurgo dei vip, Giacomo è Leggi su youmovies (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è un inquilino del GF Vip e in molti si chiedono i dettagli della sua vita privata: ha avuto unmolto famoso.è uno degli ultimi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip e ha fatto sicuramente parlare molto di sé. Noto per essere il chirurgo dei vip,

Carmen19937 : #GFVIP Ha ragione Giacomo ! A lui interessa L’amicizia di Giulia fuori,a lei interessano solo i favori ! Esempio: p… - Alessia25515063 : #gfvip PREVISIONE PUNTATA DI STASERA: USCIRÀ GIACOMO URTIS. - ddearobrien : RAGA IO NON POSSO VIVERE SENZA I VIDEO DISTORTI DI CROCCANTINO QUINDI SALVATELO CHE È QUELLO CHE RISCHIA DI PIÙ GI… - ddearobrien : deve uscire giacomo non possiamo perdere assolutamente stefania, selvaggia e croccantino inoltre come concorrente… - Cohen61081141 : Comunque Urtis proprio una vipera. Ora ha da ridire se Giulia ha fatto un appello per salvare Selvaggia. Caro Gia… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Urtis Chi è Giacomo Urtis: biografia, curiosità, prima e dopo la chirurgia Positanonews GF Vip, spoiler 11 dicembre: Nardi, De Grenet e Lorenzini nuovi concorrenti

Uno tra Selvaggia, Giacomo, Andrea e Stefania lascerà il GF Vip l'11 dicembre: stasera nuove nomination e tre ingressi nel cast.

GF Vip, Gaia Zorzi pronta ad entrare alla prossima edizione del GF Vip? 'Prontissima'

Dopo il grande successo di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, già si vocifera sull’ingresso di sua sorella Gaia nella casa più spiata d’Italia. Si tratta soltanto ...

Uno tra Selvaggia, Giacomo, Andrea e Stefania lascerà il GF Vip l'11 dicembre: stasera nuove nomination e tre ingressi nel cast.Dopo il grande successo di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, già si vocifera sull’ingresso di sua sorella Gaia nella casa più spiata d’Italia. Si tratta soltanto ...