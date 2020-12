Gf Vip, Selvaggia Roma piange a dirotto per la lettera della madre: «Una dura lotta» (Di sabato 12 dicembre 2020) Anche Selvaggia Roma scoppia a piangere al Gf Vip 5. Dopo le lacrime di Malgioglio, nella puntata di venerdì 11 dicembre 2020 pure l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo è finita coi lacrimoni per la lettera della mamma che Gf le ha fatto recapitare. Un lato tenero e per certi versi nascosto, che la concorrente di Grande Fratello ha voluto mostrare anche ai telespettatori che la seguono da casa. «Amore mio – ha esordito la madre nella lettera – la nostra vita è stata sempre una dura lotta…». Ecco il video di Mediaset Play con il momento in cui Selvaggia si commuove per la lettera e ripensa al padre su domanda di uno degli opinionisti in studio. Qui anche la commozione di “Malgy” per la ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 12 dicembre 2020) Anchescoppia are al Gf Vip 5. Dopo le lacrime di Malgioglio, nella puntata di venerdì 11 dicembre 2020 pure l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo è finita coi lacrimoni per lamamma che Gf le ha fatto recapitare. Un lato tenero e per certi versi nascosto, che la concorrente di Grande Fratello ha voluto mostrare anche ai telespettatori che la seguono da casa. «Amore mio – ha esordito lanella– la nostra vita è stata sempre una…». Ecco il video di Mediaset Play con il momento in cuisi commuove per lae ripensa al padre su domanda di uno degli opinionisti in studio. Qui anche la commozione di “Malgy” per la ...

