GF Vip | nuovo eliminato | sgomento nella Casa dopo il verdetto

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 12 dicembre 2020) Nuova eliminazione al Grande Fratello Vip. Il televoto settimanale vede in nomination due volti storici di questa edizione e due new entry: Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Selvaggia Roma e Giacomo Urtis. Chi è destinato ad abbandonare la? Ildefinitivo scioglie ogni mistero e lascia sconvolti molti concorrenti. 4 ‘Vipponi’ al televoto Al Grande Fratello Vip va in scena una nuova eliminazione, frutto di un televoto a 4 che non risparmia sorprese e colpi di scena. In nomination, questa settimana, sono finiti Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Selvaggia Roma e Giacomo Urtis. Stefania Orlando e Andrea Zelletta hanno iniziato il loro percorso insieme e sono, dunque, due volti storici di questa edizione. Entrambi sono stati più volte mandati al televoto e, ogni volta, sono riusciti a farla franca conquistando il favore dei telespettatori. ...