GF Vip, Giacomo Urtis ha bestemmiato? Ecco il video che in tanti cercavano

Al GF Vip la caccia alla bestemmia sembra aver colpito ormai tutti e, dopo le squalifiche di Denis Dosio e Stefano Bettarini e il caso Dayane Mello, a finire nell'occhio del ciclone è Giacomo Urtis. Ma cosa sarà mai accaduto al chirurgo dei vip? Cosa avrà mai combinato?

Giacomo Urtis è stato accusato di aver bestemmiato al GF Vip, ma la questione si è subito sgonfiata. Era solo un fake?

GF Vip: Giacomo Urtis accusato di aver prunciato una bestemmia

Andiamo con ordine. Sul web, avevano cominciato a girare alcuni riferimenti al fatto che Giacomo Urtis avesse pronunciato ...

Dopo il grande successo di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, già si vocifera sull’ingresso di sua sorella Gaia nella casa più spiata d’Italia. Si tratta soltanto ...

Venerdì 11 dicembre nuova puntata in diretta con il GF Vip 2020: tra i nuovi concorrenti arriva Samantha De Grenet.

