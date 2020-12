Gf Vip, Andrea Zelletta svela retroscena su Uomini e Donne: “Lo fanno tutti i tronisti” (Di venerdì 11 dicembre 2020) I protagonisti di questo Grande Fratello Vip non smettono mai di stupirci. Questa volta è stato Andrea Zelletta a svelare un clamoroso retroscena sul suo passato. In particolare, il gieffino ha voluto raccontare un curioso aneddoto che risale ai tempi in cui era tronista a Uomini e Donne. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato. Andrea Zelletta confessa in diretta: “Avevo un profilo fake” I concorrenti del Grande Fratello Vip riescono sempre a lasciare di stucco il pubblico con le loro inaspettate confessioni. E proprio nelle ultime ore è stato Andrea Zelletta a fare una rivelazione del tutto inedita. Come tutti ben sappiamo, il giovane modello ha raggiunto la popolarità dopo la sua partecipazione a ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 11 dicembre 2020) I protagonisti di questo Grande Fratello Vip non smettono mai di stupirci. Questa volta è statore un clamorososul suo passato. In particolare, il gieffino ha voluto raccontare un curioso aneddoto che risale ai tempi in cui era tronista a. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato.confessa in diretta: “Avevo un profilo fake” I concorrenti del Grande Fratello Vip riescono sempre a lasciare di stucco il pubblico con le loro inaspettate confessioni. E proprio nelle ultime ore è statoa fare una rivelazione del tutto inedita. Comeben sappiamo, il giovane modello ha raggiunto la popolarità dopo la sua partecipazione a ...

