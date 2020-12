‘Gf Vip 5’ | Stefania Orlando e Dayane Mello sotterrano l’ascia di guerra? Ecco cosa è successo nelle ultime ore Video

Leggi su isaechia

(Di venerdì 11 dicembre 2020) C’è aria di chiarimenti nella Casa del Gf Vip 5. In attesa della puntata di questa sera, in cui faranno il loro ingresso tre nuovi vipponi, gli inquilini già presenti stanno tentando di ritrovare l’equilibrio iniziale. Nella scorsa puntata,e Rosalinda Cannavò avevano accusatodi intromettersi troppovicende altrui, col solo scopo di acuire il loro dolore. Per questo, ieri sera, il trio si è ritrovato in veranda per discutere di questo argomento e avere finalmente un vis à vis pacifico.ha così esordito con parole al miele per: Comunque Stefy sono sicura che quando finirà tutto questo, tornerò a Roma e ti scriverò. Tu sei una donna strong e io ammiro le donne strong che vanno capite. Tu sei come me, vai capita. ...