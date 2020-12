George Clooney ricoverato per pancreatite: dimagrito troppo in fretta per il film (Di venerdì 11 dicembre 2020) George Clooney stato ricoverato a New York per una pancreatite dopo aver perso quasi tredici chili in vista del nuovo film, The midnight sky , di cui protagonista e regista. Clooney, 59 anni, dovuto ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 11 dicembre 2020)statoa New York per unadopo aver perso quasi tredici chili in vista del nuovo, The midnight sky , di cui protagonista e regista., 59 anni, dovuto ...

