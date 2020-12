George, Charlotte e Louis di Cambridge, a teatro per un regalo di Natale anticipato (Di venerdì 11 dicembre 2020) Una serata speciale per George, Charlotte e Louis di Cambridge. I royal baby hanno fatto un’uscita a sorpresa al fianco dei genitori Kate Middleton e William nel West End di Londra. È stato il primo tappeto rosso a cinque, o meglio un regalo di Natale anticipato per i principini. Il duca e la duchessa di Cambridge li hanno portati al London Palladium per assistere a uno spettacolo mimico, in onore degli operatori sanitari e di tutti quelli impegnati in prima linea per affrontare la pandemia. Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 dicembre 2020) Una serata speciale per George, Charlotte e Louis di Cambridge. I royal baby hanno fatto un’uscita a sorpresa al fianco dei genitori Kate Middleton e William nel West End di Londra. È stato il primo tappeto rosso a cinque, o meglio un regalo di Natale anticipato per i principini. Il duca e la duchessa di Cambridge li hanno portati al London Palladium per assistere a uno spettacolo mimico, in onore degli operatori sanitari e di tutti quelli impegnati in prima linea per affrontare la pandemia.

Kate Middleton e William hanno portato i tre figli al London Palladium per assistere a uno spettacolo mimico, in onore degli operatori sanitari. La prima serata a cinque sul red carpet, ecco le (belli ...

Kate Middleton e William hanno portato i tre figli al London Palladium per assistere a uno spettacolo mimico, in onore degli operatori sanitari. La prima serata a cinque sul red carpet, ecco le (belli ...