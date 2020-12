Genovese indagato per un secondo stupro a Ibiza, la presunta vittima: “C’era anche la fidanzata” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Genovese indagato per un secondo stupro a Ibiza, la presunta vittima. C’è una seconda ragazza che accusa l’imprenditore Alberto Genovese, già in carcere per violenza sessuale, di averla stuprata. L’episodio sarebbe avvenuto a luglio in una villa affittata dall’imprenditore a Ibiza. La seconda presunta vittima, in un audio, avrebbe raccontato che durante lo stupro era presente anche la fidanzata di Genovese. Tra le carte della procura di Milano, che sta indagando su Alberto Genovese, come aveva già anticipato Fanpage.it c’è anche una deposizione formalizzata da una seconda ragazza che accusa l’imprenditore di averla ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 11 dicembre 2020)per un, la. C’è una seconda ragazza che accusa l’imprenditore Alberto, già in carcere per violenza sessuale, di averla stuprata. L’episodio sarebbe avvenuto a luglio in una villa affittata dall’imprenditore a. La seconda, in un audio, avrebbe raccontato che durante loera presentela fidanzata di. Tra le carte della procura di Milano, che sta indagando su Alberto, come aveva già anticipato Fanpage.it c’èuna deposizione formalizzata da una seconda ragazza che accusa l’imprenditore di averla ...

