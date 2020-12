Genova, nella periferia vista mare dei palazzi del Biscione. “A tanti piove in casa ma qui non si vive male” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Viaggio tra gli abitanti dell’edilizia popolare alla vigilia del grande restauro In molti hanno comprato l’alloggio Arte. Le botteghe? Ne restano cinque Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 11 dicembre 2020) Viaggio tra gli abidell’edilizia popolare alla vigilia del grande restauro In molti hanno comprato l’alloggio Arte. Le botteghe? Ne restano cinque

Ultime Notizie dalla rete : Genova nella Entro l'estate al via la rinascita dell'Hennebique. Bucci: "Tassello importante del centro storico" www.comune.genova.it - le notizie in Comune Genoa, con la Juventus la tradizione casalinga è favorevole

Lo scorso giugno bianconeri vittoriosi 3-1; nel marzo 2019 l'ultimo successo del Genoa (2-0, con i gol di Sturaro e Pandev) ...

Il senso della Blu area gratis

Genova ha guadagnato 14 posizioni nella classifica annuale sulla “qualità della vita” stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma: era 66ma nel 2019, ora è 52ma, a metà graduatoria del punt ...

