Genoa Juventus probabili formazioni, tornano Dybala e Chiesa titolari (Di venerdì 11 dicembre 2020) Genoa Juventus probabili formazioni – Dopo la grandissima prestazione con tanto di vittoria per 3-0 al Camp Nou contro il Barcellona, la Juventus torna a giocare in campionato. Caccia al Milan che guida la classifica a +6 sui bianconeri. Genoa Juventus domenica alle 18.00 si affrontano allo stadio Marassi di Genova. Pirlo dovrà continuare sulla striscia di quanto visto al Camp Nou. Genoa Juventus probabili formazioni, chi gioca Nella Juve ci sarà Dybala al fianco di Ronaldo al posto dello squalificato Morata. Esterni alti Kulusevski e Chiesa (insidiati rispettivamente da Ramsey e Bernardeschi), Arthur e Rabiot in mediana, turno di riposo per McKennie.

