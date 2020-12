Genoa-Juventus 13 dicembre ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 11 dicembre 2020) A circa dieci minuti dalla fine del derby, sotto di un gol, tutti erano pronti a togliere la Juve dalla lista delle candidate allo scudetto. Poi per una volta non è stato Cristiano Ronaldo a risolvere la situazione ma due colpi di testa di McKennie e Bonucci che hanno dato il 2-1 contro il Torino InfoBetting: Scommesse Sportive e

juventusfc : Meno 2?? a #GenoaJuve e bianconeri al lavoro ?? ?? Il report dal Training Center, qui ? - forumJuventus : #GenoaJuve, domenica ore 18. Formazione GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Dybala e Ronaldo in attacco, sulla trequarti Kulusew… - JuventusTV : La rimonta del 'Luigi Ferraris' del 16 settembre 2012 ?? I 1??0?? momenti clou di quel #GenoaJuve ? On demand, qui… - UgoBaroni : RT @juventusfc: Meno 2?? a #GenoaJuve e bianconeri al lavoro ?? ?? Il report dal Training Center, qui ? - 36_kerr : RT @genovatoday: Genoa-Juventus, probabili formazioni: Perin tenta il recupero -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Juventus

Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell’allenamento odierno diretto da Andrea Pirlo, a -2 dalla sfida di Serie A contro il Genoa. IL REPORT Un giorno di riposo per ricaricar ...Dopo aver guadagnato il primato nel girone di Champions, la Juventus si rituffa in campionato, dove fino a Febbraio potrà cercare di investire tutte le energie possibili, per recuperare qualche punto ...