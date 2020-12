Funerali di Paolo Rossi: a Vicenza l’ultimo saluto all’eroe del Mundial ’82 (Di venerdì 11 dicembre 2020) La camera ardente di Paolo Rossi sarà allestita questo pomeriggio allo stadio Menti di Vicenza. I Funerali si terranno invece domani nel Duomo. (Facebook)Come aveva sempre desiderato Paolo Rossi, a ospitare i suoi Funerali sarà il Duomo di Vicenza, città che lo ha fatto nascere come calciatore e a cui è sempre stato legato. l’ultimo saluto al campione del Mondiale 1982 sarà dato domani, sabato 12 dicembre, alle 10.30. Vicenza ha proclamato lutto cittadino: lo scorso febbraio il Comune gli assegnò la cittadinanza onoraria. Ai Funerali sarà presente tutta la Nazionale italiana del 1982, come annunciato da Alessandro Altobelli. All’interno del Duomo, nel rispetto delle ... Leggi su ck12 (Di venerdì 11 dicembre 2020) La camera ardente disarà allestita questo pomeriggio allo stadio Menti di. Isi terranno invece domani nel Duomo. (Facebook)Come aveva sempre desiderato, a ospitare i suoisarà il Duomo di, città che lo ha fatto nascere come calciatore e a cui è sempre stato legato.al campione del Mondiale 1982 sarà dato domani, sabato 12 dicembre, alle 10.30.ha proclamato lutto cittadino: lo scorso febbraio il Comune gli assegnò la cittadinanza onoraria. Aisarà presente tutta la Nazionale italiana del 1982, come annunciato da Alessandro Altobelli. All’interno del Duomo, nel rispetto delle ...

