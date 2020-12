Frode milionaria al Fisco: 14 gli indagati, fatture false per 60 milioni di euro (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sono 14 gli indagati e vi sono sequestri di denaro e beni in Toscana e Romagna (anche 30 terreni agricoli) per 13 mln di euro. È l’esito di un’inchiesta di procura e Guardia di Finanza di Firenze su una Frode al Fisco maturata nel giro di un consorzio che dal 2002 al 2018 avrebbe usato L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sono 14 glie vi sono sequestri di denaro e beni in Toscana e Romagna (anche 30 terreni agricoli) per 13 mln di. È l’esito di un’inchiesta di procura e Guardia di Finanza di Firenze su unaalmaturata nel giro di un consorzio che dal 2002 al 2018 avrebbe usato L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

