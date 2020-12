Frode milionaria | 14 indagati | fatture false per 60 milioni di euro

GORLA_SIMONA : Nel frattempo, in provincia, tutto bene...????????????????????? - IdeawebTV : Il “carosello” delle fatture false: scoperta nel braidese una frode fiscale milionaria -

Ultime Notizie dalla rete : Frode milionaria

OK!Mugello. Notizie cronaca attualità

Sequestrato denaro e beni mobili e immobili per un ammontare di quasi 13 milioni di euro Firenze, 11 dicembre 2020 - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, sotto il co ...La Guardia di Finanza di Torino, coordinata dal Procuratore Aggiunto, Marco Gianoglio e diretta dal Pubblico Ministero, Francesca Traverso, della locale Procura della Repubblica, ha svolto, per due an ...