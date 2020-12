Free Guy: svelata la nuova data di uscita del film con Ryan Reynolds (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ryan Reynolds è il protagonista di Free Guy e oggi è stata annunciata la nuova data di uscita dopo numerosi posticipi. Free Guy - Eroe per gioco, il nuovo film con star Ryan Reynolds, avrebbe dovuto debuttare oggi nei cinema americani prima di subire uno slittamento al prossimo anno, come ora rivela la nuova data di uscita: il 21 maggio 2021. I fan della star canadese dovranno quindi attendere ancora a lungo prima di assistere al divertente progetto che mostra l'attore alle prese con un videogioco di cui è, a sorpresa, l'eroe. Diretto da Shawn Levy, il film Free Guy racconta la storia del personaggio di Ryan ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020)è il protagonista diGuy e oggi è stata annunciata ladidopo numerosi posticipi.Guy - Eroe per gioco, il nuovocon star, avrebbe dovuto debuttare oggi nei cinema americani prima di subire uno slittamento al prossimo anno, come ora rivela ladi: il 21 maggio 2021. I fan della star canadese dovranno quindi attendere ancora a lungo prima di assistere al divertente progetto che mostra l'attore alle prese con un videogioco di cui è, a sorpresa, l'eroe. Diretto da Shawn Levy, ilGuy racconta la storia del personaggio di...

