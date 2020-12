Fratture da ossa fragili, in Italia si investe poco per prevenirle (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - Dopo i 50 anni più del 30% delle donne e del 20% degli uomini va incontro ad una frattura da fragilità a causa di una ridotta resistenza ossea per un'alterata quantità e qualità del tessuto scheletrico. Chi ha presentato una frattura da fragilità ha una maggiore probabilità di incappare in una nuova frattura soprattutto nel breve, ma anche nel medio e lungo termine. Ebbene, in Italia, a fronte di una spesa annuale per la gestione delle Fratture da fragilità di circa 9,4 miliardi di euro, solo 514 milioni vengono impiegati per la prevenzione primaria e secondaria delle Fratture da fragilità (Rapporto OsMed relativo all'anno 2017). Si stima che, in assenza dell'adozione di contromisure efficaci, entro il 2030 nel nostro Paese il numero ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - Dopo i 50 anni più del 30% delle donne e del 20% degli uomini va incontro ad una frattura datà a causa di una ridotta resistenza ossea per un'alterata quantità e qualità del tessuto scheletrico. Chi ha presentato una frattura datà ha una maggiore probabilità di incappare in una nuova frattura soprattutto nel breve, ma anche nel medio e lungo termine. Ebbene, in, a fronte di una spesa annuale per la gestione delledatà di circa 9,4 miliardi di euro, solo 514 milioni vengono impiegati per la prevenzione primaria e secondaria delledatà (Rapporto OsMed relativo all'anno 2017). Si stima che, in assenza dell'adozione di contromisure efficaci, entro il 2030 nel nostro Paese il numero ...

