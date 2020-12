Frasi su se stessi | ecco le migliori di oggi 11 Dicembre

Leggi su giornal

(Di venerdì 11 dicembre 2020)su se– Quanto è importante essere se? Certo è difficile, adviviamo in un contesto ove essere senon pare essere semplici. Indossare maschere è molto comune, nascondersi dietro perbenismo e falso moralismo appartiene a molti, ma invece essere seè un vero successo. Vediamo insieme dellesu se. Non preoccuparti se gli altri non ti apprezzano. Preoccupati se tu non apprezzi te stesso. Confucio Voler essere qualcun altro è uno spreco della persona che sei! Scopri chi sei e non temere di esserlo Se non credi in te stesso, chi ci crederà? Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso! Sii te stesso, tutti gli altri sono già stati presi. Oscar Wilde Giornal.it.