Frase razzista di un professore universitario, annunciati provvedimenti (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Frase incriminata è stata scritta in chat dalla professoressa, rivolta ai suoi studenti, a suo avviso troppo pretenziosi. “Non sono il vostro schiavo negro!”. Nell’era del politically correct e dell’acuirsi di lotte sociali sempre più forti, uscite di questo tipo risultano immediatamente non appropriate. La Frase non è stata espressa da un razzista convinto, bensì da una professoressa dell’Istituto Politecnico di Milano. Sono state subito prese le distanze dal Rettore Ferruccio Resta, che ha commentato in questo modo l’accaduto: “Abbiamo avuto ieri un episodio molto brutto in cui un collega, non rivolgendosi a nessuno, ma indipendentemente da questo, si è espresso in maniera non appropriata, non vicina al codice etico, o a qualunque modo di educazione e di valore che tutti noi ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Laincriminata è stata scritta in chat dallassa, rivolta ai suoi studenti, a suo avviso troppo pretenziosi. “Non sono il vostro schiavo negro!”. Nell’era del politically correct e dell’acuirsi di lotte sociali sempre più forti, uscite di questo tipo risultano immediatamente non appropriate. Lanon è stata espressa da unconvinto, bensì da unassa dell’Istituto Politecnico di Milano. Sono state subito prese le distanze dal Rettore Ferruccio Resta, che ha commentato in questo modo l’accaduto: “Abbiamo avuto ieri un episodio molto brutto in cui un collega, non rivolgendosi a nessuno, ma indipendentemente da questo, si è espresso in maniera non appropriata, non vicina al codice etico, o a qualunque modo di educazione e di valore che tutti noi ...

