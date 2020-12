Franco Di Mare: "Berlinguer mi attacca. Il ritorno di Corona a Cartabianca? Decide l'azienda" (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Se Mauro Corona tornerà a Cartabianca? È una decisione della Rai, se l’azienda cambia idea... Mi sono basato sulle norme e ho consultato il Comitato di controllo sul Codice etico che mi ha detto che non si poteva. Mi sono basato ... sull’articolo 1 del codice etico e il 9 del contratto di servizio che, tra l’altro, impegna la Rai a utilizzare un linguaggio rispettoso della dignità delle donne”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è Franco Di Mare, direttore di rete di Rai3 che torna sul caso di Mauro Corona, allontanato dalla trasmissione dopo le parole offensive rivolte alla conduttrice Bianca Berlinguer. L’intervista arriva dopo che ieri, in Vigilanza Rai, Di Mare aveva parlato delle interviste in cui Berlinguer ha preso ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Se Maurotornerà a? È una decisione della Rai, se l’cambia idea... Mi sono basato sulle norme e ho consultato il Comitato di controllo sul Codice etico che mi ha detto che non si poteva. Mi sono basato ... sull’articolo 1 del codice etico e il 9 del contratto di servizio che, tra l’altro, impegna la Rai a utilizzare un linguaggio rispettoso della dignità delle donne”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera èDi, direttore di rete di Rai3 che torna sul caso di Mauro, allontanato dalla trasmissione dopo le parole offensive rivolte alla conduttrice Bianca. L’intervista arriva dopo che ieri, in Vigilanza Rai, Diaveva parlato delle interviste in cuiha preso ...

