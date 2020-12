Francesco Oppini: 'Dayane Mello? Il suo fascino ha creato discussioni dentro casa mia' (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'ex concorrente del GF Vip parla del rapporto stretto nella casa con la modella che aveva ammesso una certa attrazione nei suoi confronti nonostante lui sia felicemente fidanzato Leggi su today (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'ex concorrente del GF Vip parla del rapporto stretto nellacon la modella che aveva ammesso una certa attrazione nei suoi confronti nonostante lui sia felicemente fidanzato

GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - pinkvflower : 'per la prima volta insieme Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini' #GFVIP - _CamillaGreco : RT @etakuIIat: per ogni tommaso zorzi che si infilava nel pigiama alle 22 c’era un francesco oppini che se ne usciva con un “DAAAIII PIRLA… - choriflettut0 : io in pigiama mezza addormentata sto a Tommaso Zorzi come le mie amiche che arrivano a casa mia a convincermi di us… -