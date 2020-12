Francesco Oppini confessa perché ha lasciato il “GF Vip” immediatamente: il vero motivo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Era uno dei volti più amati, il suo incontro con Tommaso Zorzi ha fatto sognare. Stiamo parlando di Francesco Oppini, protagonista indiscusso di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti, ospite di Casa Chi, ha svelato la ragione per cui ha deciso di abbandonare la Casa in largo anticipo senza aspettare un paio di giorni dall’annuncio ufficiale. Il gieffino ha speso qualche parola anche su Dayane Mello, che all’inizio del reality non aveva taciuto di essersi presa una cotta per lui. Per la serie “Tutti pazzi per Francesco Oppini…”. leggi anche l’articolo —> Carla Fracci perché si veste di bianco: l’aneddoto svelato dal marito perché Francesco Oppini ha lasciato subito la Casa del ‘Grande Fratello ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Era uno dei volti più amati, il suo incontro con Tommaso Zorzi ha fatto sognare. Stiamo parlando di, protagonista indiscusso di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti, ospite di Casa Chi, ha svelato la ragione per cui ha deciso di abbandonare la Casa in largo anticipo senza aspettare un paio di giorni dall’annuncio ufficiale. Il gieffino ha speso qualche parola anche su Dayane Mello, che all’inizio del reality non aveva taciuto di essersi presa una cotta per lui. Per la serie “Tutti pazzi per…”. leggi anche l’articolo —> Carla Fraccisi veste di bianco: l’aneddoto svelato dal maritohasubito la Casa del ‘Grande Fratello ...

GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - Voloviadate : RT @condusoio: in un mondo di francesco oppini siate dayane mello - etherealgraysxn : E quando Francesco Oppini esce dal #GFVIP - goldrushwillow : RT @sbrinzii: In un mondo di Dayane Mello siate Francesco Oppini #gfvip -