Francesco Oppini a Casa Chi confessa il motivo per cui ha lasciato il GF Vip 5 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 5 è stato un personaggio molto amato e da quando è uscito non solo Tommaso Zorzi è praticamente spento e passa il tempo a dormire, ma anche sui social si leggono commenti spiazzanti sulla sua assenza e le poche dinamiche in Casa. Oppini si confessa a Casa Chi buongiorno a tutti ma a Francesco Oppini un po' di più.pic.twitter.com/Yhvski95cs — quella te. (@limortaccimia) December 11, 2020 Francesco Oppini al GF Vip 5 ha lasciato un vuoto in Tommaso, che ha preso malissimo il suo abbandono e poi si è reso conto dei sentimenti che prova per l’amico, che vanno aldilà dell’amicizia. Una volta fuori, Francesco non ha mancato di far sentire la sua ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 è stato un personaggio molto amato e da quando è uscito non solo Tommaso Zorzi è praticamente spento e passa il tempo a dormire, ma anche sui social si leggono commenti spiazzanti sulla sua assenza e le poche dinamiche insiChi buongiorno a tutti ma aun po' di più.pic.twitter.com/Yhvski95cs — quella te. (@limortaccimia) December 11, 2020al GF Vip 5 haun vuoto in Tommaso, che ha preso malissimo il suo abbandono e poi si è reso conto dei sentimenti che prova per l’amico, che vanno aldilà dell’amicizia. Una volta fuori,non ha mancato di far sentire la sua ...

GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - etherealgraysxn : E quando Francesco Oppini esce dal #GFVIP - goldrushwillow : RT @sbrinzii: In un mondo di Dayane Mello siate Francesco Oppini #gfvip - youwonthateme : RT @missbuonanotte: In un mondo di Dayane Mello siate Francesco Oppini: un uomo etero che gioca coi sentimenti di un ragazzo omosessuale pe… -