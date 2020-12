Francesco II di Borbone, ultimo re di Napoli, verso la beatificazione. L’annuncio del cardinale Sepe (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per Francesco II di Borbone, ultimo re delle Due Sicilie, è imminente l’apertura del processo di beatificazione. L’annuncio è stato dato dal cardinale arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, nella sessione pubblica del Tribunale diocesano per le Cause dei Santi. “Nella prossima riunione – ha detto Sepe – i Vescovi della Campania presenteranno due nuovi candidati alla santità, tra loro c’ è re Francesco II”. La riunione dei Vescovi della Campania è prevista il 16 dicembre. “La Conferenza – spiega all’Ansa mons. Antonio Salvatore Paone, del Tribunale per le Cause dei Santi -, deve rilasciare il nulla osta all’apertura dell’inchiesta ‘sulle virtù eroiche’ per il Servo di Dio Francesco II delle Due ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 dicembre 2020) PerII dire delle Due Sicilie, è imminente l’apertura del processo diè stato dato dalarcivescovo di, Crescenzio, nella sessione pubblica del Tribunale diocesano per le Cause dei Santi. “Nella prossima riunione – ha detto– i Vescovi della Campania presenteranno due nuovi candidati alla santità, tra loro c’ è reII”. La riunione dei Vescovi della Campania è prevista il 16 dicembre. “La Conferenza – spiega all’Ansa mons. Antonio Salvatore Paone, del Tribunale per le Cause dei Santi -, deve rilasciare il nulla osta all’apertura dell’inchiesta ‘sulle virtù eroiche’ per il Servo di DioII delle Due ...

