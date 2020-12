Frana parte del costone roccioso in montagna: chiusa la SP 12, evacuate le famiglie a Ottati (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOttati (Sa) – Sono bastati due giorni di pioggia per mettere in ginocchio il salernitano e le aree dell’entroterra come la città di Ottati, negli Alburni. Il maltempo dei giorni scorsi infatti, ha provocato nella giornata di ieri il distacco di alcuni massi dal costone roccioso della montagna ottatese che sovrasta il centro abitato del paese. Precipitati a valle, i massi sono finiti sulla strada provinciale 12, danneggiando una macchina in sosta e una casa. Una Frana che ha messo in allerta il primo cittadino, il sindaco Elio Guadagno, che ha immediatamente emanato le ordinanze sindacali attivando il centro operativo comunale ed evacuando alcune case, oltre alla sospensione delle attività commerciali locali, delle scuole e il divieto di transito sulla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Sono bastati due giorni di pioggia per mettere in ginocchio il salernitano e le aree dell’entroterra come la città di, negli Alburni. Il maltempo dei giorni scorsi infatti, ha provocato nella giornata di ieri il distacco di alcuni massi daldellaottatese che sovrasta il centro abitato del paese. Precipitati a valle, i massi sono finiti sulla strada provinciale 12, danneggiando una macchina in sosta e una casa. Unache ha messo in allerta il primo cittadino, il sindaco Elio Guadagno, che ha immediatamente emanato le ordinanze sindacali attivando il centro operativo comunale ed evacuando alcune case, oltre alla sospensione delle attività commerciali locali, delle scuole e il divieto di transito sulla ...

