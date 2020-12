Fortnite incontra Halo e introduce Master Chief!

(Di venerdì 11 dicembre 2020) In occasione dei The Game Awards in onda in questo momento è stata annunciata una collaborazione tra il popolare! A partire da ora, nel battle royale di Epic è disponibile l'amatoChief. Questa collaborazione è simile a quella che ha portato Kratos di God of War in. Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia l'arrivo dell'eroe di: Leggi altro...

NerdPool_IT : Fortnite: trova l’acciaio Beskar dove il cielo incontra la terra - infoitscienza : Fortnite incontra God of War: la skin di Kratos è ora disponibile all'acquisto con un bundle speciale -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite incontra

IGN Italia

In occasione dei The Game Awards in onda in questo momento è stata annunciata una collaborazione tra il popolare Fortnite e Halo! A partire da ora, nel battle royale di Epic è disponibile l'amato Mast ...La skin di Kratos, direttamente da God of War, sarà disponibile per il donwload in Fortnite, su tutte le piattaforme.