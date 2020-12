Foro Italico, palestra all’aperto gratis e per tutti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – Se le palestre chiudono, lo sport si fa (anche) nei parchi. E il Foro Italico a Roma, a circa un mese dalla presentazione dell’iniziativa, diventa il progetto pilota capace di inspirare i comuni di tutta Italia. E’ stata infatti inaugurata ufficialmente la nuova versione della Grand Stand Arena, la struttura polivalente a due passi dallo Stadio Olimpico e dal Centrale del tennis, che da domani e’ pronta ad accogliere sportivi e appassionati di fitness. Grazie a ‘Sport nei parchi’, nato dalla collaborazione tra Sport e Salute e Anci, da domani l’area polifunzionale da 800 mq ospitera’ tutti i giorni – dalle 8 alle 21 – fino a un massimo di 80 atleti contemporaneamente, di cui 30 agli attrezzi. L’area mette a disposizione 20 diverse macchine, pensate per le esigenze di tutti attraverso la divisione in 4 aree: un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – Se le palestre chiudono, lo sport si fa (anche) nei parchi. E ila Roma, a circa un mese dalla presentazione dell’iniziativa, diventa il progetto pilota capace di inspirare i comuni di tutta Italia. E’ stata infatti inaugurata ufficialmente la nuova versione della Grand Stand Arena, la struttura polivalente a due passi dallo Stadio Olimpico e dal Centrale del tennis, che da domani e’ pronta ad accogliere sportivi e appassionati di fitness. Grazie a ‘Sport nei parchi’, nato dalla collaborazione tra Sport e Salute e Anci, da domani l’area polifunzionale da 800 mq ospitera’i giorni – dalle 8 alle 21 – fino a un massimo di 80 atleti contemporaneamente, di cui 30 agli attrezzi. L’area mette a disposizione 20 diverse macchine, pensate per le esigenze diattraverso la divisione in 4 aree: un ...

Se le palestre chiudono, l'attività sportiva si fa (anche) nei parchi. Apre domani la prima area fitness nata dall'intesa tra Sport e salute e Anci ...

