Formula 1 - Ferrari: Camilleri si dimette (per ragioni personali), John Elkann CEO ad interim (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'amministratore delegato lascia la Ferrari. Il presidente della Rossa assume temporaneamente le sue funzioni Leggi su today (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'amministratore delegato lascia la. Il presidente della Rossa assume temporaneamente le sue funzioni

SkySportF1 : F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Ferrari, Camilleri si dimette per motivi personali #SkyMotori #F1 #Formula1 - Gazzetta_it : #F1 #Ferrari shock: #Camilleri si dimette per motivi personali - Kate1234JJ : RT @SkySportF1: Ferrari, Camilleri si dimette per motivi personali #SkyMotori #F1 #Formula1 - thelastcornerit : Ferrari, si dimette l' AD Camilleri - -