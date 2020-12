Fondo sociale europeo: la Campania tra le regioni più virtuose (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAnche per il 2019 la Regione Campania è tra le regioni più virtuose nel raggiungimento degli obiettivi di spesa “N+3” fissati dall’Unione Europea per il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020. E’ quanto è emerso nella seduta del Comitato di Sorveglianza, nella quale sono stati presentati i dati dell’anno 2019. La seduta ha visto come partecipanti, tra gli altri: l’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020, il Responsabile della Programmazione Unitaria, il Capo Unità DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della Commissione Europea, il Dirigente Anpal della Divisione Coordinamento territoriale e autorità capofila FSE, i rappresentanti del Ministero Economia e Finanze – IGRUE, del Dipartimento per le politiche di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAnche per il 2019 la Regioneè tra lepiùnel raggiungimento degli obiettivi di spesa “N+3” fissati dall’Unione Europea per il Programma Operativo del2014-2020. E’ quanto è emerso nella seduta del Comitato di Sorveglianza, nella quale sono stati presentati i dati dell’anno 2019. La seduta ha visto come partecipanti, tra gli altri: l’Autorità di Gestione del PORFSE 2014-2020, il Responsabile della Programmazione Unitaria, il Capo Unità DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della Commissione Europea, il Dirigente Anpal della Divisione Coordinamento territoriale e autorità capofila FSE, i rappresentanti del Ministero Economia e Finanze – IGRUE, del Dipartimento per le politiche di ...

irpiniatimes1 : Fondo sociale europeo, la Campania tra le regioni più virtuose - martabonafoni : La @RegioneLazio risponde al binomio mafia/usura con 4,4 milioni di € per il #FondoUnicodiContrastoallUsura. Un se… - dariocurcio5 : Beni confiscati. Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Scafati. Il fondo agricolo 'Nicola Nappo' resterà in… - goamagazine : La riprogrammazione del budget proveniente dal Fondo Sociale comunitario assicurerà un sostegno alle categorie colp… - Consulcert : Bando ISI INAIL 2020 Finanziamenti a fondo perduto per investimenti in sicurezza e l’adozione di modelli organizza… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo sociale Nasce il Fondo sociale di Comunità Emilia Romagna News 24 ECONONIA – Risorse a fondo perduto per le aree interne. Circa 6 milioni di euro al Molise per i piccoli Comuni

CAMPOBASSO - Risorse a fondo perduto per le imprese artigianali e commerciali per i Comuni delle aree interne a Comuni con meno ...

Bonafoni: segnale importante fondo Regione Lazio contro usura

Roma - "Ancora una volta la Regione Lazio si conferma attenta nel contrasto alle mafie e solidale con le vittime di usura. Dopo la prima tranche di ...

CAMPOBASSO - Risorse a fondo perduto per le imprese artigianali e commerciali per i Comuni delle aree interne a Comuni con meno ...Roma - "Ancora una volta la Regione Lazio si conferma attenta nel contrasto alle mafie e solidale con le vittime di usura. Dopo la prima tranche di ...