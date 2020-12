Fondi Europei, equilibri di Governo a rischio: Renzi avverte Conte (Di venerdì 11 dicembre 2020) Matteo Renzi di Italia Viva pronto al braccio di ferro con il Premier Conte sulla gestione dei Fondi Europei. 200 miliardi in arrivo e gli equilibri di maggioranza vacillano. L’emergenza sanitaria è arrivata ad uno snodo cruciale in Italia, quello relativo al Recovery Found e alla gestione dei Fondi Europei che dovranno arrivare nel nostro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 11 dicembre 2020) Matteodi Italia Viva pronto al braccio di ferro con il Premiersulla gestione dei. 200 miliardi in arrivo e glidi maggioranza vacillano. L’emergenza sanitaria è arrivata ad uno snodo cruciale in Italia, quello relativo al Recovery Found e alla gestione deiche dovranno arrivare nel nostro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteosalvinimi : #Salvini: #Disabilità. 6 milioni di italiani dimenticati. Chiedono che lo 0,1% dei fondi europei venga assegnato a… - gennaromigliore : Il senatore #Crimi dice “controlleremo fino all’ultimo centesimo come vengono spesi i fondi europei”. Giusto. Ma co… - gennaromigliore : Usare la vita privata per screditare le idee è davvero poco serio. Brava @MEB a resistere e a imporre con forza la… - superdrumm : #Mattarella: 'Sacrifici, serietà e unità nella lotta al virus. Nazionalismi non ritardino i fondi europei'. Si è sv… - publish70628725 : Mattarella: “Sacrifici, serietà e unità nella lotta al virus. Nazionalismi non ritardino i fondi europei” -