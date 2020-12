Flavio Briatore ha anche una figlia ed è famosissima: ecco chi è (Di venerdì 11 dicembre 2020) Flavio Briatore, lascia i fan senza parole. Oltre a Nathan Falco, l’imprenditore ha una figlia con una top model bellissima. ecco chi è Flavio Briatore (web source)I gossip degli ultimi mesi si sono sprecati su Flavio Briatore, essendo stato coinvolto indirettamente più volte dalla ex moglie Elisabetta Gregoraci durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip dell’edizione 2020. Elisabetta ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia per un motivo razionale e molto comprensibile: tornare ad abbracciare il figlio Nathan avuto con l’imprenditore. Nelle ultime ore molti fan della ex-coppia, che probabilmente speravano in un ritorno di fiamma, sono rimasti letteralmente scioccati da una news che circola in rete da ... Leggi su kronic (Di venerdì 11 dicembre 2020), lascia i fan senza parole. Oltre a Nathan Falco, l’imprenditore ha unacon una top model bellissima.chi è(web source)I gossip degli ultimi mesi si sono sprecati su, essendo stato coinvolto indirettamente più volte dalla ex moglie Elisabetta Gregoraci durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip dell’edizione 2020. Elisabetta ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia per un motivo razionale e molto comprensibile: tornare ad abbracciare il figlio Nathan avuto con l’imprenditore. Nelle ultime ore molti fan della ex-coppia, che probabilmente speravano in un ritorno di fiamma, sono rimasti letteralmente scioccati da una news che circola in rete da ...

brittax3000 : #gfvip Raga, eccovi Leni (figlia di Flavio Briatore e Heidi Klum). Non è un fiore ? - moviemto : RT @tempoweb: #gregoraci sale sul treno senza #mascherina e dimentica le regole #anticovid #GFVIP5 #coronavirus [GUARDA IL VIDEO] https://… - MamoFontana : @GuidoCrosetto Come fai a paragonare il paese di pulcinella con una delle nazioni più disciplinate al mondo? Ma ci… - DaniloLongo8 : @Madame86811368 Ora vi spiego anche il perché Elisabetta e Bettuzzi si sono lasciati,lui ha detto che Flavio era an… - MichelaVaccaa : Non so quanto siano attendibili visto che non è ancora uscita l’intervista #gregorelli -