Fiorentina, per gennaio torna di moda Cistana del Brescia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Calciomercato Fiorentina: a gennaio, i viola potrebbero tornare alla carica per Cistana del Brescia La stagione della Fiorentina non sta andando nel verso giusto. Per questo motivo, la dirigenza proverà a muoversi sul mercato a gennaio per sistemare la rosa. Come riportato da La Nazione, il club viola potrebbe ritornare forte su Andrea Cistana; difensore classe '97 del Brescia. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 5 milioni di euro, con la Fiorentina che potrebbe acquistarlo anche in vista dell'estate: quando diversi difensori in rosa potrebbero cambiare maglia.

