Fiorentina, Borja Valero elogia Firenze: «Viverla tutti i giorni è un privilegio» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Borja Valero ha parlato del suo amore per la città di Firenze Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, sul profilo Twitter ufficiale del club viola ha parlato del suo amore per Firenze e del suo tatuaggio dedicato alla città. «Io insieme ad alcuni miei amici cari ci siamo fatti un tatuaggio con le coordinate del Ponte Vecchio. Questo perché sin da subito ho capito bene cosa significa per i fiorentini questa città, il loro legame ed il modo di Viverla, è qualcosa difficile da spiegare. Poterla vivere tutti i giorni per me è un privilegio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020)ha parlato del suo amore per la città di, centrocampista della, sul profilo Twitter ufficiale del club viola ha parlato del suo amore pere del suo tatuaggio dedicato alla città. «Io insieme ad alcuni miei amici cari ci siamo fatti un tatuaggio con le coordinate del Ponte Vecchio. Questo perché sin da subito ho capito bene cosa significa per i fiorentini questa città, il loro legame ed il modo di, è qualcosa difficile da spiegare. Poterla vivereper me è un». Leggi su Calcionews24.com

