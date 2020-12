Filippo Nardi torna al Gf dopo 20 anni | dall’ira per le sigarette al nuovo ingresso nella Casa Video

GrandeFratello : Filippo Nardi is back! Prontissimo ad entrare nella Casa e a rivivere questa grande avventura! #GFVIP - FFucsia : RT @lanoiachescrive: NON SUCCEDE MA SE SUCCEDE Dayane e Filippo Nardi ???????????????? #gfvip - 80vogliadimori : RT @c_armeen: FILIPPO NARDI DOLCEVITA E CAPPOTTO NERO FILIPPO NARDI DOLCEVITA E CAPPOTTO NERO CALPESTAMI #GFVIP - MorenoBiondo : Ma Filippo Nardi a piedi nudi...è cinema ?? #GFVIP - rottadipalle : RT @ognipezzodipel1: Entra Filippo Nardi, Dayane lo saluta, poi si rivolge verso Rosalinda e fa “ma chi è lui?” DAYANE BASTA SEI LA MIA RA… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Nardi

I fan del Grande Fratello lo ricordano per un suo sfogo che ha fatto storia entrando di diritto nei momenti più importanti nella storia del reality. Così durante la puntata del GF Vip in onda venerdì ...Filippo Nardi sta per entrare nella Casa più spiata d'Italia e con il suo carattere esuberante porterà scompiglio tra i concorrenti. Per il conte non è la prima esperienza dentro la Casa del Grande Fr ...