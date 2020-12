Filippo Nardi: Robbie Williams voleva picchiarlo, ecco il motivo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Stasera al Grande Fratello Vip entreranno 3 nuovi ‘vipponi’: Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet e Filippo Nardi. Proprio sul conte è arrivato uno scoop internazionale, a lanciarlo è stato Biagio D’Anelli a Mattino 5. Pare infatti che nel 2003 dietro le quinte del Festivalbar Robbie Williams avrebbe cercato di aggredire il gieffino. Dieto la rabbia del cantante inglese sembra ci fosse una fidanzata ‘in comune’ con il nobile. Capisco la ragazza in questione, 20 anni fa Robbie e Filippo erano davvero ‘interessanti’… Rissa sfiorata tra Filippo Nardi e Robbie Williams, i motivi. “C’è una notizia interessante sul nuovo concorrente, è qualcosa accaduto diverso tempo fa. La vita di Filippo ... Leggi su biccy (Di venerdì 11 dicembre 2020) Stasera al Grande Fratello Vip entreranno 3 nuovi ‘vipponi’: Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet e. Proprio sul conte è arrivato uno scoop internazionale, a lanciarlo è stato Biagio D’Anelli a Mattino 5. Pare infatti che nel 2003 dietro le quinte del Festivalbaravrebbe cercato di aggredire il gieffino. Dieto la rabbia del cantante inglese sembra ci fosse una fidanzata ‘in comune’ con il nobile. Capisco la ragazza in questione, 20 anni faerano davvero ‘interessanti’… Rissa sfiorata tra, i motivi. “C’è una notizia interessante sul nuovo concorrente, è qualcosa accaduto diverso tempo fa. La vita di...

