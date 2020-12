Filippo Nardi e quel terribile incidente: scopri cosa è successo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Filippo Nardi è un nuovo concorrente del grande fratello Vip di Alfonso Signorini. Nardi non è nuovo alla Casa del Grande Fratello, la sua partecipazione risale al 2001, seconda edizione condotta da Daria BigNardi. La sua partecipazione è durata solo 13 giorni, ma è rimasta nella storia dei reality. Negli anni Nardi è stato ospite in moltissimi programmi, e soprattutto spesso è presente nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. Ed è proprio in una delle trasmissioni della conduttrice che Nardi ha raccontato il suo grave incidente. Nel 2019 Filippo Nardi ha avuto un incidente con lo scooter a Firenze. In diretta da Barbara D’Urso ha mostrato le ferite, spiegando di aver perso un pezzo di dito. Filippo è ... Leggi su giornal (Di venerdì 11 dicembre 2020)è un nuovo concorrente del grande fratello Vip di Alfonso Signorini.non è nuovo alla Casa del Grande Fratello, la sua partecipazione risale al 2001, seconda edizione condotta da Daria Big. La sua partecipazione è durata solo 13 giorni, ma è rimasta nella storia dei reality. Negli anniè stato ospite in moltissimi programmi, e soprattutto spesso è presente nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. Ed è proprio in una delle trasmissioni della conduttrice cheha raccontato il suo grave. Nel 2019ha avuto uncon lo scooter a Firenze. In diretta da Barbara D’Urso ha mostrato le ferite, spiegando di aver perso un pezzo di dito.è ...

caoschehodentro : Volete già fuori Filippo Nardi solo perché gli sta antipatico Oppini? Poi pretendete anche le dinamiche magari #GFVIP - giuliacast : RT @xrita_: Che a Filippo Nardi non piaccia Francesco Oppini a noi ce ne sbatte il topocazzo. Gli consiglio solo di non farlo sapere a Tomm… - larryhlbe : RT @ineedtommy: Raga Filippo nardi mi stava sul cazzo già da lunedì, ora ho saputo che non gli piace Oppini, sono gusti, gusti di merda. #G… - ___savvy : RT @C19official: Bimbe che si fanno le fan fiction sul GFVIP che non sanno chi sia Filippo Nardi, queste non hanno ancora capito che senza… - 97fe67cc845e42b : RT @martinberote: Filippo Nardi, sappiamo che non ti piace Francesco, quindi io ti incoraggio a dirlo e a parlarne male in casa cosi: - con… -